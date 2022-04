Avec ce succès, les Bavarois comptabilisent 75 points et possèdent douze longueurs d'avance sur leur adversaire du jour. À trois journées de la fin, ils ne peuvent plus être rattrapés. Assurés du titre en cas de victoire, les joueurs du Bayern prenaient la bonne direction dès le quart de jeu. À la suite d'un corner de Joshua Kimmich, le ballon était dévié de la tête et allait en direction de Serge Gnabry. Positionné à la limite de la surface, l'Allemand contrôlait avant de reprendre le ballon de volée et d'envoyer le cuir hors de portée du portier de Dortmund.

Moins de vingt minutes plus tard, l'inévitable Robert Lewandowski crucifiait ses anciennes couleurs en reprenant du gauche une passe dans le rectangle de Thomas Muller (34e, 2-0). Le Polonais inscrivait là son 33e but de la saison.

Dès le début de la seconde période, Dortmund obtenait un penalty pour une faute de Joshua Kimmich sur Marco Reus. Emre Can se chargeait de le transformer et ramenait l'espoir dans les rangs du BVB, privé de Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel Witsel (52e, 2-1).

À moins de dix minutes du terme, en deux temps, le jeune Jamal Musiala remettait le Bayern sur du velours et l'envoyait vers donc dixième sacre consécutif (83e, 3-1).