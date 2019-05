Le Bayern Munich a officiellement confirmé dimanche le départ de son attaquant français Franck Ribéry en fin de saison, à 36 ans et après 12 ans de loyauté au "Rekordmeister". "Un grand match d'adieu sera organisé en 2020" pour lui et pour son complice Arjen Robben, qui quitte également le club à 35 ans, annonce le patron du club Karl-Heinz Rummenigge.

"Un chouchou des fans dit Servus" ("au revoir" en Bavarois) indique le club sur son site internet, en confirmant que le contrat du Français, qui expire en fin de saison, ne serait pas reconduit.

"Franck et Arjen sont de fantastiques joueurs", a déclaré Rummenigge, "le FC Bayern leur doit beaucoup à tous les deux et préparera pour eux un au-revoir grandiose et émouvant. Ils ont marqué la plus grande décennie de succès du Bayern de leur football fantastique".

Franck Ribéry est arrivé en Bavière en provenance de Marseille à l'été 2007 pour environ 23 millions d'euros. La saison dernière, il est devenu champion pour la huitième fois avec le Bayern et cette année, le neuvième titre est sur le point d'être remporté.

A deux journées de la fin du championnat, le Bayern compte 4 points d'avance sur Dortmund et est sur e point d'être sacré champion d'Allemagne pour la septième année consécutive. L'ailier, souvent blessé, a marqué 85 buts 271 matchs de Bundesliga. En 2013, il a remporté la Ligue des champions.