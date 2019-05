Le Bayern Munich a pris contact avec l'entourage de l'attaquant allemand de Manchester City Leroy Sané pour un éventuel transfert, annonce le magazine Kicker ce jeudi.

Selon Kicker, le Bayern est le seul club qui pourrait pousser Sané à quitter Manchester City avec qui il a remporté quatre trophées cette saison. Vu la concurrence chez les Citizens, l'ailier gauche de 23 ans ne peut pas toujours revendiquer une place de titulaire. Pour le Bayern, l'arrivée de Sané serait un énorme renfort dans le secteur offensif, c'est ce que Uli Hoeness, le président du club, a confirmé au Süddeutsche Zeitung.

Sané doit être le troisième gros achat du Bayern qui a déjà déboursé 80 millions d'euros pour Lucas Hernandez et 35 millions pour Benjamin Pavard. Le club munichois veut rajeunir son effectif dans les prochains mois après les départs d'Arjen Robben et Franck Ribéry. Une nouvelle ère s'ouvre à Munich et le club veut frapper fort sur le marché des transferts.

Pour débaucher Sané, un effort sera nécessaire car la valeur du joueur est estimée à 100 millions d'euros. L'international allemand avait rejoint City en 2016 pour 50,5 millions d'euros en provenance de Schalke 04. Il est sous contrat avec City jusqu'en juin 2021.