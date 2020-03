De nombreux clubs partout en Europe commencent à mettre leurs employés au chômage technique.

Malgré la crise actuelle, l'international allemand Marcel Halstenberg (six sélections pour un but) a annoncé qu'il accepterait de reverser son salaire pour que les employés de son club, le Red Bull Leipzig puissent recevoir une indemnité au cas où le club allemand viendrait à les mettre au chômage technique. "Évidemment que je le ferais si on en arrive au point où les employés du club viendraient à ne plus être payés, mon salaire peut être utilisé à cette fin", a déclaré le joueur de 28 ans ce samedi.

Il s'agit d'une initiative personnelle de la part du joueur allemand qui ne s'est pas concerté avec ses coéquipiers : "Je ne sais pas ce qu'ils feront. Dans la situation actuelle, nous avons peu de contacts entre nous. Nous n'en avons donc pas discuté."

Mais la générosité de Marcel Halstenberg ne s'arrête pas là. Tout comme son équipier Lukas Klostermann, il soutient l'action mis en place par les internationaux Leon Goretzka et Joshua Kimmich en donnant un montant à #WeKickCorona, une initiative qui a déjà rapporté 2,5 millions d'euros. "Nous devons aider les personnes qui sont plus durement touchées que nous. Surtout dans cette période difficile, nous devons rester solidaires."

Cette saison, Halstenberg a disputé 28 rencontres avec Leipzig, toutes compétitions confondues et a inscrit trois buts.