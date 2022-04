Les deux clubs de Séville pourraient bien être tous deux présents en C1 la saison prochaine. Le Bétis est au coude à coude avec ses concurrents directs, n’étant distancé qu’à trois points de retard de l’Atlético Madrid, le FC Séville et le Barça, tous trois aux mêmes nombres d’unités.

L’équipe entraînée par Manuel Pellegrini, l’ancien entraîneur de Manchester City, avait bouclé sa première saison à une belle sixième place, finissant à un point seulement de la dernière place qualificative en Coupe d’Europe, obtenue par la Real Sociedad.

Sur la dynamique de leur dernière saison, les verts et blancs peuvent compter sur une solide attaque composée de Juanmi Jimenez, auteur de 14 buts cette saison en Liga, Borja Iglesias (9 buts) ainsi que de l’ancien lyonnais Nabil Fekir auteur de sept passes décisives cette saison.

Une fin de saison pimentée

Les sévillans disputeront également la finale de la Coupe du Roi face à Valence samedi prochain, après avoir éliminé en huitièmes de finale leur voisin du FC Séville. Une finale que le Bétis disputera à domicile dans son stade de la Cartuja.

Une victoire leur assurerait alors une qualification directe pour l’Europa League, bien que les ambitions du club soient pour l’heure bien plus à la hausse. Les Andalous ne bénéficieront pas toutefois d’un calendrier évident pour cette fin de saison. Avec notamment la réception du FC Barcelone et un déplacement à Santiago Bernabeu face au Real en clôture du championnat. Une tâche d’autant plus difficile que le Bétis n’a remporté qu’un seul match face à un membre du top 4 cette saison face au FC Barcelone (1-0, le 4 décembre).