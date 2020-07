Le bijou de Griezmann qui devrait le relancer au FC Barcelone (VIDEO) Championnats étrangersVidéo N. Ch.

L'attaquant français a inscrit un très joli but. Suffisant pour lui offrir le statut qu'il mérite ? Monté au jeu (très) tardivement face à l'Atlético Madrid, suscitant une réaction de son ancien coach Diego Simeone et faisant couler beaucoup d'encre cette semaine en Espagne, Antoine Griezmann était cette fois titulaire pour le déplacement du Barça à Villarreal. L'occasion pour le Français d'inscrire un très joli but, de l'entrée du rectangle, après un bon service de Messi. On dit pourtant que les deux hommes ne sont pas faits pour s'entendre...



Est-ce un signe que le champion du monde et le Ballon d'or peuvent en fait être complémentaires ? L'avenir nous le dira...