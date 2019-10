Un véritable bijou ! Il n’y a pas d’autres mots pour décrire l’incroyable goal planté par Axel Witsel samedi après-midi pour le BVB. À la suite d’un corner botté par… Thorgan Hazard, l’ancien Standardman mettait le Borussia aux commandes d’une splendide reprise de volée qui ne laissait aucune chance au portier de Fribourg. Déjà auteur de trois passes décisives depuis le début du championnat, Axel Witsel s’est donc offert un deuxième but en Bundesliga.

Malheureusement pour le BVB, cela n’a pas été suffisant pour revenir avec la victoire. Les hommes de Lucien Favre ont été rejoints au score dans les dernières minutes du match par un but contre son camp de Manuel Akanji. Une vraie contre-performance pour Dortmund qui est bien loin de répondre aux attentes de début de saison avec une septième place au classement. "Ce n’est clairement pas suffisant pour nos ambitions", déplore Marco Reus, le capitaine du Borussia. "Trois matchs nuls consécutifs, ce n’est pas bon surtout quand vous prenez les commandes de la rencontre à chaque fois !"

Néanmoins, il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter puisque malgré ces mauvaises performances, les Jaune et Noir ne pointent qu’à deux longueurs du leader munichois. "Nous avons perdu deux points à la 90e minute avec un but contre notre camp. Mais il faut voir cette situation de manière réaliste : sans jouer de manière idéale, nous pourrions malgré tout être leader du championnat. Maintenant, nous savons que nous devons nous améliorer et que nous pouvons jouer mieux que ça", ajoute Mats Hummels, le défenseur du BVB.

Espérons que la prochaine fois qu’Axel Witsel nous gratifie d’un tel bijou, ce soit avec les trois points de la victoire à la fin des 90 minutes.