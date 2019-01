Thierry Henry a-t-il noyé des chatons dans une vie antérieure ? La question mérite d’être posée tant le coach de Monaco accumule la poisse depuis sa prise de position sur le banc de l’ASM.

Une équipe décimée par plusieurs mercati ? À la limite, cela passe encore, il savait dans quoi il s’embarquait. Mais à cela s’est ajoutée une infirmerie qui n’a jamais vraiment désempli.

Et cette fois, c’est l’une de ses nouvelles recrues qui s’est fait virer en début de match. Naldo, qui est censé être l’expérimenté pilier de la défense monégasque, n’a tenu que sept minutes avant de voir rouge. Inadmissible.

Forcément, le compartiment le plus friable du club a pris l’eau (ou plutôt cinq buts) contre Strasbourg, tout heureux de gonfler sa moyenne offensive contre une équipe démobilisée.

En réalité, on se demande vraiment ce qui pourrait encore sauver Monaco, un club dont les joueurs ressemblent à Sandra Bullock et ses gamins dans le film "Bird Box". Comme s’ils avaient les yeux bandés, Youri Tielemans (auteur de la passe décisive sur le but de Radamel Falcao) et ses équipiers ne semblent pas savoir où ils sont, ni ce qu’ils doivent faire une fois sur le pré. Et cela dure depuis des semaines, voire des mois.

Symbole de la tension qui règne sur le Rocher, les insultes d’Henry envers Kenny Lala, un joueur strasbourgeois. On savait le malaise profond. Il l’est sans doute encore plus qu’on ne l’imaginait.