Plus personne ne croyait en eux après leur défaite du 3 avril face à Francfort. À ce moment-là, les joueurs du Borussia Dortmund pointaient à sept longueurs de la quatrième place de Francfort et onze de la troisième position tenue par Wolfsburg. Cinq semaines plus tard, les voilà à seulement deux points des Loups et surtout avec une unité de plus que Francfort, à qui le match nul de ce dimanche contre Mayence (1-1) risque de coûter très cher.

Car le Borussia Dortmund, vainqueur au bout d’un match spectaculaire contre Leipzig (3-2), a repris son ticket qualificatif pour la Ligue des champions et ne compte désormais plus le lâcher.

C’est grâce à leur série de cinq victoires consécutives et aux faux pas successifs de Francfort et Wolfsburg que l’équipe de Thorgan Hazard (auteur d’un assist samedi) et Thomas Meunier (sur le banc) a réussi cette remontée. Il leur reste désormais deux matchs à gagner - face à Mayence et Leverkusen - pour s’assurer une place dans le top 4.

Mais avant cela, ils tenteront de décrocher le prestigieux trophée de la Coupe d’Allemagne avec la finale ce jeudi… contre Leipzig.