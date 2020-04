Le stade du Borussia Dortmund va se transformer en hôpital samedi a annoncé vendredi le club d'Axel Witsel et Thorgan Hazard. La tribune nord du plus grand stade de football en Allemagne est construite de manière à ce que les patients contaminés par le coronavirus puissent être traités.

"Notre stade est la fierté de la ville et est très reconnaissable par tous les habitants de Dortmund et des alentours", a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke. "C'est l'endroit idéal pour aider les personnes qui souffrent de difficultés respiratoires et de fièvre. C'est notre obligation et notre souhait d'aider le plus de gens possibles."

La Bundesliga, le championnat d'Allemagne de football, est actuellement suspendu au moins jusqu'au 30 avril.