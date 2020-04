Le Borussia Dortmund va intégralement rembourser tous ses fans, abonnés ou détenteurs de tickets ponctuels, qui n'ont pas pu assister à une rencontre annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Le club allemand où évoluent Axel Witsel et Thorgan Hazard l'a annoncé jeudi.

Le BVB a pris cette mesure après des discussions avec des groupes de supporters. Les billets pour des matches uniques seront remboursés intégralement alors que les abonnés recevront un remboursement pour chaque rencontre à laquelle ils n'ont pas pu assister au Signal Iduna Park.

Les détenteurs de tickets peuvent aussi décider de faire une croix sur leur remboursement et ainsi faire un don à la fondation du club. Les abonnés qui opteraient pour cette option recevront le prochain maillot du club.

"Un grand merci aux nombreux fans qui nous ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur remboursement", a écrit Dortmund. "Nous en sommes heureux. Et pour être honnête, ça nous aide !"

Le football allemand est suspendu depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19 et ce jusqu'au 30 avril. Clubs, qui ont retrouvé le chemin de l'entraînement, et parties prenantes espèrent reprendre la compétition en mai, à huis clos, pour terminer la saison et ainsi minimiser les pertes.

Alors qu'il reste neuf journées à disputer, le Bayern Munich pointe en tête avec un matelas de quatre unités sur le BVB.