L'Anglais a encore de beaux restes.





L'ancien attaquant des Three Lions a inscrit l'un des buts de la saison la nuit dernière. Opposé à Orlando City, DC United s'en est remis à sa star pour s'imposer par la plus petite des marges.





Sur une incompréhension entre deux joueurs de la franchise floridienne, Rooney ne se pose pas de question et tente sa chance des 65 mètres. N'ayant pas encore eu le temps de se replacer, Brian Rowe, le portier adverse, a beau se détendre de tout son long, il ne peut rien sur cet envoi aussi puissant que bien placé de l'attaquant de 33 ans.





Ce but tombé à la 10e minute de jeu restera le seul de la rencontre et permettra au club basé dans la capitale américaine de s'imposer face à l'équipe de Sacha Kljestan et de rester ainsi en lice pour la tête de la ligue.