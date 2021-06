Le premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu le 24 octobre au Camp Nou dans le cadre de la 10e journée, a dévoilé la RFEF lors du tirage au sort effectué mercredi après-midi au siège de la fédération, à Las Rozas (banlieue nord-ouest de Madrid).

Le Clasico retour aura lieu le 20 mars à Madrid dans le cadre de la 29e journée, possiblement dans un stade Santiago-Bernabeu totalement refait à neuf. Les deux géants du football espagnol débuteront leurs championnats respectifs à Alavés pour le Real, et à domicile contre la Real Sociedad pour le Barça. L'Atlético Madrid, champion en titre, débutera son parcours sur le terrain du Celta Vigo.

A noter également, les dates des derbies de la capitale espagnole entre le Real Madrid et l'Atlético : d'abord le 12 décembre chez le premier lors de la 17e journée, puis le 8 mai chez le deuxième dans le cadre de la 35e journée. Une trêve est prévue à Noël et il n'y aura pas de matches entre le 20 et le 30 décembre, entre la 18e et la 19e journée. Enfin, cette saison aussi, la Liga programmera des matches les vendredis et les lundis.