La période de coronavirus est loin d’être un long fleuve tranquille pour les grands clubs européens. Mais c’est encore plus le cas au FC Barcelone.

Entre la crise structurelle qui secoue le club catalan (six membres du conseil d’administration ont récemment démissionné et l’autorité de Josep Maria Bartomeu ne tient plus qu’à un fil), la réduction de 70 % du salaire des joueurs qui a pris du temps et les désaccords entre Lionel Messi et certains dirigeants, dont Éric Abidal (lors du licenciement de Valverde), la tension est à son comble en Catalogne.

(...)