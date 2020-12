L'Allemand n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 10 matchs avec les Blues. Si Lampard a défendu son joueur, d'autres n'ont pas hésité à être plus durs et exigeants.

Tout avait parfaitement commencé pour Werner à Londres. Après ses 12 premières apparitions avec Chelsea, il semblait avoir géré la transition de la Bundesliga à la Premier League sans la moindre difficulté. La preuve : il avait déjà inscrit 8 buts. Un séduisant retour chiffré qui avait donné le sourire aux fidèles de Stamford Bridge qui l'avaient vu débarquer de Leipzig contre 53 millions d'euros cet été.

Mais Werner n'a pas pu enchaîner après ses débuts tonitruants. Il traverse actuellement sa plus longue période de disette en club depuis 2016 : l'Allemand tire à blanc depuis dix matchs. Sa dernière réalisation remonte au 7 novembre, face à Sheffield United.

S'il est pointé du doigt depuis une quinzaine de jours, sa sortie contre Arsenal ce week-end n'a fait qu'empirer le malaise (...)