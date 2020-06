Le championnat de France de football commencera sa saison 2020/2021 le week-end du 22 et 23 août 2020, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP). La LFP a confirmé que la Ligue 1 se disputera à 20 clubs.

"Réuni le vendredi 26 juin 2020, le Conseil d'Administration de la LFP a pris acte des décisions de l'Assemblée Générale de la LFP du 23 juin et de l'Assemblée Fédérale du 26 juin, et en conséquence relégué le Amiens SC et le Toulouse FC en Ligue 2 BKT et confirmé la montée en Ligue 1 Uber Eats du FC Lorient et du RC Lens", a indiqué la LFP dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'Assemblée fédérale de la Fédération française (FFF) avait en effet acté la limitation à 20 équipes de la Ligue 1, désavouant les clubs d'Amiens et Toulouse. Ces deux clubs avaient pourtant obtenu du Conseil d'Etat la suspension des relégations au motif que la Ligue les avait prononcées sur la base d'une convention FFF-LFP caduque, fin avril, enjoignant les instances du football à réétudier le format du championnat.

Selon le calendrier dévoilé vendredi, le championnat 2020/2021 s'achèvera le dimanche 23 mai.

Les barrages opposant le 18e de la saison de Ligue 1 au vainqueur des playoffs de Ligue 2 sont eux fixés les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour).

La finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, initialement prévue le samedi 4 avril et reportée en raison de la crise sanitaire, se déroulera le vendredi 31 juillet 2020 à 20h45 au Stade de France.

La saison 2019/2020 de Ligue 1 a été arrêtée définitivement après 28 journées. Le PSG a été sacré champion pour la troisième année consécutive, la septième fois en huit ans.