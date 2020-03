Le championnat d'Italie ira-t-il à son terme? Rien ne permet de l'assurer à l'heure actuelle. La fédération italienne étudie quatre scénarios.

C'est une situation inédite dans l'histoire du foot moderne: le championnat italien a tout simplement été suspendu jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de coronavirus. Que va-t-il se passer ensuite? C'est encore l'inconnue la plus totale. Ce mardi, la fédération italienne a indiqué qu'elle étudiait quatre possibilités. Les voici.

1) La fin du championnat est décalée du 24 au 31 mai.

A priori, cela ressemble à la solution la plus "simple". Mais ce n'est pas aussi limpide que cela en a l'air. Tout d'abord parce qu'il y aura trois journées complètes à caler, en plus de quatre matches qui ont déjà été reportés. Or, ce scénario part du principe que le championnat pourra reprendre normalement le 3 avril, ce qui est encore loin d'être assuré pour le moment. Ensuite, cela ne tient pas compte non plus de l'éventuel parcours européen des clubs italiens (Juventus, Atalanta, Naples en C1, AS Rome et Inter Milan en C3). Impossible de caler une journée de championnat si la Juve doit disputer un quart de finale de Ligue des Champions le même jour par exemple...

Enfin, last but not least, rappelons que l'EURO 2020 est censé débuter le 12 juin, ce qui réduit fortement la marge de manœuvre. Et pour couronner le tout, le premier match de la compétition est un certain Italie - Turquie à Rome...

2) Le classement actuel est "gelé". La Juventus serait alors sacrée championne d'Italie. Et tant pis pour les 12 dernières journées restantes.

3) Le championnat est suspendu et le titre n'est attribué à personne. Les quatre premières équipes seraient tout de même reversées en Ligue des Champions la saison prochaine (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta).

4) Des playoffs sont organisés pour le titre de champion mais aussi pour la relégation. Ce qui impliquerait un changement de règlement en pleine saison, avec toutes les questions juridiques que cela comporte...

Autant dire que la ligue italienne va devoir se creuser la tête pour trouver la meilleure solution.