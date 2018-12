Après le buzz suscité par le chant de Richy Sheehy et son chant en l'honneur de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, c'est au tour de Virgil van Dijk d'être porté aux nues par les fans des Reds .

Depuis quelques jours dans les travées d'Anfield et dans les pubs de la ville du nord-ouest de l'Angleterre, un chant gagne en popularité.

"Il est notre défenseur central. Il est notre numéro 4, regardez-le défendre et nous le regardons marquer. Il peut passer la balle, calme comme tu l'adores, c'est Virgil van Dijk, c'est Virgil van Dijk."

Défenseur le plus cher de l'histoire, vu les 82 millions d'euros dépensés par Liverpool il y a près d'un an, le capitaine néerlandais est toutefois considéré comme une bonne affaire en Angleterre vu ses prestations. Cette saison en championnat, il est, d'après des stats de Squawka le joueur à avoir touché le plus de ballons (2846) , à avoir réalisé le plus de passes (2471) mais surtout avec le plus de duels (aériens) remportés (213 et 155), le plus de dégagements (173), d'interceptions (38) et de tirs contrés (13).

Patron de l'arrière-garde des leaders de Premier League, il peut également se targuer d'avoir apporté de stabilité à une défense jusque-là moquée pour son côté perméable.