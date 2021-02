Difficile d’imaginer un scénario plus désastreux en guise de préparation pour Le Classique. Alors que Marseille s’apprête à recevoir l’ennemi juré, le Paris SG, ce dimanche soir, le club phocéen a, entre autres, dû digérer les émeutes de ses supporters à la Commanderie (le centre d’entraînement de l’OM) et puis la démission du coach André Villas-Boas. Retour sur une des semaines les plus agitées de l’histoire du club.