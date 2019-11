Ce dimanche, Mario Balotelli a été la victime de cris racistes sur la pelouse du Hellas Verone.

Alors que tout le monde professionnel dit "Non au racisme", ce dernier est encore bien présent dans les stades. En Italie, de nombreux cris de singe ont déjà émané des tribunes depuis le début de saison. Romelu Lukaku a d'ailleurs été la cible de l'un d'eux sur la pelouse de Cagliari. Ce week-end, c'est Mario Balotelli qui en a fait les frais. De nombreux messages ont afflué sur les réseaux sociaux en guise de soutien à l'Italien.

Mais le chef des supporters de Verone, Lucas Castellini n'est pas vraiment de cet avis. Lui qui est affilié à Forza Nuova, un organe politique d'extrême droite italienne nostalgique de Mussolini, a critiqué l'attaquant de Brescia: " Balotelli, qui est un joueur fini, a décidé, hier, de faire le clown et de lancer le ballon dans les tribunes. L’année prochaine, Balotelli ne jouera plus au football, il passera à la télévision pour devenir la première dame. Nous avons une culture identitaire d’un certain type. Nous sommes partisans de provocations. On ne le fait pas avec un instinct politique ou raciste. C’est du folklore."