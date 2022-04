Quatre étapes pour douze jours de stress et de danger. Les deux prochaines semaines de l’agenda de Liverpool et Manchester City sont folles et, surtout, décisives. Les deux géants anglais ne soulèveront aucun trophée durant ce laps de temps mais l’un des deux pourrait tout perdre.

Les Reds et les Citizens auraient certainement signé avant le début de la campagne pour se retrouver dans une telle position au début du mois d’avril, au moment d’aborder le sprint final. Quarts de finaliste de la Ligue des champions, demi-finalistes de la FA Cup et plus que jamais dans la course au titre en Premier League.

"La seule meilleure situation aurait été d’avoir 20 points d’avance sur City, mais ce n’est pas possible en fait, ironise Jürgen Klopp. Donc tout va bien comme cela et nous allons essayer d’en profiter."



(...)