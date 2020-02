À quelques heures du coup d'envoi du choc de Serie A entre la Juventus Turin de Ronaldo et l'Inter Milan de Lukaku, qui était prévu dimanche soir en Italie, la Ligue nationale italienne vient de reporter la rencontre. Prévue à huis-clos tout d'abord à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit particulièrement de l'autre côté des Alpes, ce choc match est finalement annulé. Décisif dans la course au titre, le match n'est pas la seule rencontre reportée pour cette 26e journée puisque l'AC Milan - Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina ne se joueront pas non plus ce week-end.

Les matches, qui devaient tous se dérouler également à huis clos, ont été reportés au 13 mai prochain, date initialement prévue pour disputer la finale de la Coupe d'Italie. Cette finale a du coup également été reportée, cette fois au 20 mai.

Alors que l'épidémie de coronavirus avait d'abord poussé les autorités à faire jouer ce Juventus-Inter à huis clos à Turin, le choc de la 26e journée du Championnat italien est finalement reporté à une date ultérieure.