Problème pour Kevin De Bruyne: seuls les joueurs qui ont disputé au moins 66% du temps de jeu possible cette saison entrent en ligne de compte. Ce qui n'est pas le cas du Diable rouge qui a connu quelques petites blessures.Un seul Belge figure donc dans un onze de base, et c'est sans surprise vers l'Italie qu'il faut se tourner: Romelu Lukaku est à la pointe de l'attaque de l'équipe type de Serie A. Pas de trace de Cristiano Ronaldo en revanche. Le Portugais a pourtant bien disputé plus de deux tiers du temps de jeu possible.En Espagne, Jan Oblak chipe la place de Thibaut Courtois dans les cages tandis que Yannick Carrasco n'entrait pas en ligne de compte (seulement 64% de temps de jeu cette saison).