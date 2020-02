Les proches du Brésilien se sont avoués "surpris" par la sortie de Lionel Messi dans Mundo Deportivo.

"Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver." Messi avait été assez clair hier dans une interview donnée au média espagnol: le Ney espère encore et toujours revenir à Barcelone après son transfert avorté l'été dernier. Aujourd'hui, le clan du brésilien a répondu par la négative pour le journal L'Equipe: "Messi parle de la situation passée, pas actuelle. Ces propos ne sont pas vrais. Neymar ne pense pas du tout à un départ" Si on lit entre les lignes, les proches de l'Auriverde estiment que ces propos n’engagent que La Pulga et qu'ils traduisent davantage les pensées de l'Argentin que celles du Brésilien. Nouvel épisode l'été prochain?