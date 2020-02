Depuis quelques jours, un même de Rudi Garcia grimé en clown fait le tour de la toile. Le club de Lyon n'apprécie pas, la femme de Thiago Mendes c'est l'inverse.

Pour répondre à cette affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué pour "informer que le club déposera désormais plainte à raison de tous les contenus, postés ou partagés sur ses réseaux sociaux, susceptibles d'être constitutifs d'injure, de diffamation, de menace, de harcèlement ou encore d'incitation à la haine ou la violence". Un communiqué qui a eu le don d'enrager encore un peu plus les supporters lyonnais contre leur club.

La victoire d'hier face à la Juventus en Champions League aura su atténuer les tensions. Une seule personne a voulu exprimer son mécontentement contre Rudi Garcia et le club de l'OL : Kelly Mendes. En effet, la femme du joueur lyonnais Thiago Mendes a posté une photo d'elle-même grimée en clown hier soir sur Instagram après la victoire de l'OL, avec le message suivant : "#*@%*?#!@$&@#".

On se doute bien que celle-ci a voulu exprimer son mécontentement vis-à-vis du choix de Rudi Garcia de ne pas faire jouer son mari. Sauf que quand on réfléchit bien, cette manière de faire enfoncera plus Thiago Mendes qu'autre chose, lui qui peine déjà à retrouver du temps jeu avec les Gones, surtout depuis l'arrivée de Bruno Guimarães, excellent hier soir face à la Juventus.