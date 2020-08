La décision de reporter d'une semaine le début du championnat offrira une semaine de repos supplémentaire aux clubs, alors que le championnat s'est achevé dimanche dernier et que cinq clubs italiens - la Juventus, Naples et l'Atalanta en Ligue des Champions, l'Inter et l'AS Rome en Europa League - sont encore engagés en Europe.

Le Conseil de la Lega Serie A a validé lundi soir la date de début du championnat 2020/2021 à l'issue d'une journée de réunion. Selon les médias italiens, le championnat s'achèvera le 23 mai et la trêve hivernale se déroulerait du 23 décembre au 3 janvier. Le Conseil Fédéral de la Fédération italienne (FIGC) se tiendra mardi pour officialiser les dates de la saison.