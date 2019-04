La star du Paris Saint-Germain n'accepte pas l'attitude de certains de ses coéquipiers.









Il se dit que les mauvais résultats du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, malgré un titre de champion acquis il y a 10 jours, ont fissuré les relations au sein du groupe. D'après le journal Le Parisien, Neymar visait deux joueurs en particulier dans ses critiques: Presnel Kimpembe et Alphonse Areola. Il estime qu'ils sont revenus de la Coupe du Monde avec un peu trop d'assurance, d'autant qu'il juge Kylian Mbappé bien plus méritant dans le sacre mondial obtenu par les Bleus en juillet dernier. En Russie, le défenseur central n'avait disputé que 90 minutes (contre le Danemark) tandis que le gardien n'a pas joué le moindre match.





Souvent brillant lors des deux dernières saisons sous le maillot du champion de France, Kimpembe dispute une campagne très médiocre. On rappellera qu'il a provoqué le penalty qui a éliminé les Parisiens de la Ligue des Champions face à Manchester United et qu'il a inscrit un but contre son camp en finale de la Coupe de France face à Rennes. Areola, lui, souffle le chaud et le froid alors qu'il est en concurrence avec Gigi Buffon pour le poste de numéro un.

Après le revers du PSG en finale de la Coupe de France, Neymar avait tenu des propos critiques envers plusieurs de ses coéquipiers. Il avait notamment évoquéquand on leur parle., avait lancé le Brésilien, qui fêtait son retour comme titulaire à cette occasion.