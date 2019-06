Après le blanc traditionnel du maillot domicile, le Real Madrid a révélé son maillot pour les matches en déplacement. Il s'agit d'une tunique aux couleurs sombres, avec des ondes sonores plus claires qui font référence aux supporters madrilènes. Le flocage, lui, reste doré.





"Ce nouveau maillot, à l’instar du kit domicile, représente pour les fans du Real Madrid l’enthousiasme sans relâche pour les trophées et le désir du club de réécrire l’histoire et d’atteindre la gloire. Aucune autre équipe au monde ne peut se vanter de l’influence et du soutien de ses fans du monde entier de la même manière que Real Madrid", se félicite Florentino Perez, le président du club.