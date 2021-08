"Il reste en tout cas cette saison", a déclaré le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, sur la chaîne Sat. 1 en préambule de la Supercoupe d'Allemagne entre le Borussia et le Bayern Munich mardi soir. "Ce qui viendra après, ça on ne le sait pas encore." Haaland a brillé dans le premier match de la saison en Bundesliga en inscrivant deux buts et en distillant deux passes décisives. Il dispose d'un contrat le liant au club jusqu'à mi-2024. Il ferait l'objet d'un intérêt grandissant de la part de clubs du top anglais.

"Erling est aussi heureux d'enfin pouvoir jouer devant les supporters", a expliqué Zorc. "C'était l'une des raisons pour lesquelles il est venu au BVB et ça lui a beaucoup manqué. Tout le monde a pu voir samedi dernier comment il s'épanouit lorsqu'il interagit avec le public. Nous nous réjouissons de voir encore de beaux matchs."