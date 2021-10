Ce dimanche, la tension sera à son comble au stade Vélodrome pour le Classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Pour éviter tout débordement, les dirigeants marseillais ont mis les petits plats dans les grands. Le directeur sportif du club, Pablo Longoria a déjà lancé un appel au calme en envoyant une lettre à ses supporters. Mais selon les informations de RMC Sport, Marseille devrait mettre en place des filets amovibles près des poteaux de corner. Quatre filets auraient été prévus et commandés pour les endroits jugés à risques. Ils seront portés et déplacés par des stadiers, exclusivement prévus à cet effet. L'objectif ? Protéger les joueurs du PSG de possibles jets de projectiles venus des tribunes.

Après les sanctions infligées suite au comportement de ses supporters face à Angers (1 point avec sursis et interdictions de déplacement des supporters jusqu'à la trêve hivernale), le club phocéen a mis les bouchées doubles au niveau de la sécurité avant cette rencontre toujours très spéciale face au PSG. Ainsi, ils seront pas moins de 874 stadiers, 17 maîtres chiens, 296 agents d'accueil, 112 hôtesses pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la rencontre.