À l’heure de la reprise de la Ligue 1, Jonathan David revient sur une année folle où il a explosé après des débuts compliqués.

Ce n’est plus la même personne. Le timide Jonathan David, discret et hésitant lors de sa conférence de presse de présentation au Losc, dévoile une nouvelle version améliorée. Un an plus tard, son aisance saute aux yeux.

La maturité, dégagée à l’issue des épreuves traversées tout au long de son premier exercice en France, jaillit de ses propos. En une saison, le joueur de 21 ans est passé par toutes les émotions. Des affres d’une intégration complexe au paradis de la conquête de la Ligue 1, ces expériences l’ont fait grandir.

Les critiques ont laissé place aux louanges

"C’était un exercice fantastique. Je dois avouer que je ne m’attendais pas à ce qu’on aille chercher le titre. Ma priorité résidait dans mon intégration à ce nouveau championnat. En début de saison, je pensais davantage à m’adapter. J’étais loin d’imaginer qu’on devancerait le PSG. Au fil du temps, la perspective de la première place ne représentait plus une utopie. Le sentiment d’être champion est extraordinaire. J’ouvre mon palmarès et j’ai bien fêté ça, à l’instar de tous mes partenaires."