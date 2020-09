Encore une fois, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent les débats. L'Argentin et le Portugais sont les deux seuls athlètes engagés dans un sport d'équipe à avoir remporté plus d'un milliard de dollars au long de leur carrière.

Sur la troisième marche du podium, se trouve Neymar. Et derrière lui, un fossé.

1. Lionel Messi - 126 millions de dollars

La Pulga a bien failli avoir un salaire encore plus impressionnant s'il avait quitté Barcelone pour rejoindre Manchester City. Il n'en sera finalement rien. Mais cela n'empêche pas le joueur de 33 ans d'être le footballeur le mieux payé de la planète. Avec 92 millions de dollars de salaire et 34 millions de revenus publicitaires, il devance CR7 de quelques millions.

2. Cristiano Ronaldo - 117 millions de dollars

Athlète le plus populaire de la planète sur les réseaux sociaux (457 millions de followers) et égérie de sa propre marque, Ronaldo est une machine à business. Actif à la Juventus de Turin, il touche 70 millions de salaire. En revanche, c'est bel et bien lui qui a le plus de revenus publicitaires (47 millions).

3. Neymar - 96 millions de dollars

Le Parisien, joueur le plus cher (transféré du Barça au PSG pour 222 millions d'euros), complète le top 3. Longtemps en une de toutes les pubs Nike, Neymar vient de signer un contrat avec Puma. En capitale française, il touche 78 millions. Ses revenus publicitaires s'élèvent à 18 millions.

4. Kylian Mbappé - 42 millions de dollars

L'étoile montante de ce classement. Désormais, l'égérie de Nike, c'est lui. Récemment, le nouveau modèle de chaussures sorties par Nike ont été brodées de 'KM' sur le coup de pied. Adolescent le plus cher de l'histoire, il sera même sur la jaquette du célèbre jeu FIFA 21. Actuellement, il gagne 28 millions de dollars et ses revenus publicitaires s'élèvent à 14 millions. Mais lors de la prochaine actualisation de ce classement, quand il aura soit signé un nouveau contrat au PSG, soit signé ailleurs (au Real Madrid?), il devrait être plus proche du top 3, voire l'intégrer.

5. Mohamed Salah - 37 millions de dollars

Le joueur champion en titre avec Liverpool est le joueur le mieux payé du championnat anglais. Il touche 24 millions de dollars de salaire et 13 millions de publicité.

6. Paul Pogba - 34 millions de dollars

Le champion du monde français fait partie des plus gros poissons de Premier League. Fort de ses 28 millions de salaire et 6 de publicité, il pourrait également être augmenté l'an prochain, quand son contrat prendra fin.

7. Antoine Griezmann - 33 millions de dollars

Encore un Français dans le top 10 ! S'il a eu une saison décevante, Grizou pourra se consoler avec son beau salaire. En Catalogne, il touche 28 millions de salaire et reçoit, en publicités, la bagatelle de 5 millions d'euros.

8. Gareth Bale - 29 millions de dollars.

Le Gallois, qui ne fait pas partie des plans de Zinédine Zidane, envisage de quitter la capitale espagnole. Mais durant longtemps, il ne voulait pas partir. A Madrid, il touche 23 millions de dollars et a des revenus publicitaires de l'ordre de 6 millions d'euros. Pas mal du tout pour celui qu'on peut considérer comme le réserviste le mieux payé de l'histoire.

9. Robert Lewandowski - 28 millions de dollars

L'attaquant polonais aurait pu faire gonfler sa côte en remportant un Ballon d'Or, lui qui était l'un des gros favoris de l'édition 2020. Très populaire sur TikTok, il touche 24 millions de salaire annuel à Munich et jouit de 4 millions de pub.

10. David De Gea - 27 millions de dollars

Un portier vient fermer ce top 10. Actif à Manchester United, le gardien le mieux payé touche 24 millions de dollars et trois millions de revenus publicitaires.

Le classement ci-dessus a été établi après des rapports de clubs, d'agents de joueurs, de sponsors commerciaux et d'experts du football.