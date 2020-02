Le joueur n'a probablement pas rassuré les supporters Blaugrana.

C'est une coutume à laquelle les nouveaux joueurs ne peuvent plus échapper quand ils débarquent dans les grands clubs espagnols : ils doivent réaliser quelques jongles et petits grigris avec le ballon devant quelques milliers de supporters venus au stade pour l'occasion. Mais pour certains, ce qui devrait s'apparenter à une simple formalité ressemble plus à un chemin de croix.

C'est ce qu'à dû se dire Martin Braithwaite, l'attaquant fraîchement recruter par le FC Barcelone cette semaine et qui a été présenté officiellement aux supporters du Camp Nou. Si le stade était loin d'être rempli pour les premiers pas du Danois sous ses nouvelles couleurs, celui-ci ne s'est pas mis en évidence en ratant (pratiquement) tous les gestes qu'il a tentés.

Une entrée en matière plutôt délicate pour celui qui est appelé à remplacer Ousmane Dembélé, blessé jusqu'en fin de saison. Mais comme on dit, le ridicule ne tue pas...