A la suite des accusations dans plusieurs interviews aux médias dont il a été l'objet de la part de son désormais ancien vice-président institutionnel Emili Rousaud, le FC Barcelone a décidé lundi d'aller en justice et de demander réparation.

"Le conseil d'administration nie catégoriquement toute action pouvant être qualifiée de corruption et, par conséquent, a accepté d'engager les poursuites pénales correspondantes. L'action pénale à engager vise à défendre l'honneur du club et de ses employés." Rousaud fait partie des six administrateurs du FCB qui ont démissionné vendredi pour protester sur la manière dont le FC Barcelone a traité les accusations survenue en février selon lesquelles la société de relations publiques I3 Ventures avait été engagée pour publier des rapports négatifs sur les médias sociaux concernant certains joueurs afin de renforcer la position du président Josep Maria Bartomeu. Bartomeu a rejeté ces histoires comme étant "complètement fausses". Des questions ont également été posées sur les paiements à la société I3 Ventures. Dans une interview à la radio catalane RAC1, Rousaud n'a pas mâché ses mots. "Si cette société nous dit qu'elle a facturé cent mille euros et que nous avons payé un million d'euros, alors quelqu'un a mis ses doigts dans la confiture", a-t-il déclaré. "Je n'ai aucune preuve et je ne peux pas dire de qui il s'agit. Le contrat a été divisé en plusieurs parties de deux cent mille euros chacune, afin de ne pas devoir passer par le comité d'audit". La crise du coronavirus eu de graves répercussions financières au Barça, ce qui avait auparavant entraîné une réduction drastique des salaires des joueurs. Lionel Messi et Co ont dû renoncer à 70% de leur salaire et ont été informé par les médias. Lundi, le FC Barcelone a recomposé son Conseil d'administration et dans la foulée a décidé d'attaquer en justice Emili Rousaud.