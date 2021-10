"Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première", a annoncé le club catalan, précisant que le président Joan Laporta avait déjà communiqué cette décision à l'entraîneur.

Cette décision intervient trois jours après une défaite cinglante lors du classico de Liga face au Real Madrid, dimanche au Camp Nou (2-1), et alors que le Barça stagne à la 9e place du championnat d'Espagne et qu'il est au bord de l'élimination en Ligue des champions.

Critiqué depuis plusieurs semaines, Koeman était déjà passé proche de l'éviction fin septembre, quand le Barça venait d'être corrigé 3-0 au Camp Nou par le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le technicien néerlandais avait alors demandé aux dirigeants d'éclaircir la situation, et le président Laporta s'était présenté devant la presse avant un match de Ligue des champions à Lisbonne (perdu 3-0 face au Benfica) pour affirmer que le club comptait sur Koeman. Mais la position du coach batave devenait de plus en plus intenable.

Xavi en pole position

Selon plusieurs médias catalans, dont Rac1, Xavi devrait devenir le nouvel entraîneur du Barça. Des discussions ont déjà été entamées avec l'ancienne légende du club. "C'est quasiment fait", écrit même Mundo Deportivo.

Il faudra toutefois d'abord se mettre d'accord avec Al-Sadd, le club qu'il entraîne actuellement au Qatar, ce qui ne devrait toutefois pas poser problème. Il est cependant possible que Sergi Barjuan, coach du Barça B, reprenne temporairement l'équipe, le temps que les négociations avec Xavi aboutissent.

Les autres noms glissés par Sport, beaucoup moins probables, sont ceux d'Erik ten Hag, Andrea Pirlo, Marcelo Gallardo et... Roberto Martinez.