Il est souvent compliqué pour un fils d'une légende de faire son trou dans le monde professionnel. Enzo Zidane l'a appris à ses dépens et seul Jordi Cruyff est parvenu à faire déjouer cette constance.

Le fils de Didier Drogba semble ne pas être une exception. L'attaquant de 21 ans évolue au Portugal à Coimbra depuis septembre où il s'entraînait avec l'équipe espoirs.

Le hic, c'est qu'il n'est plus apparu au centre de formation depuis le mois de janvier après avoir demandé la permission pour rentrer brièvement en France pour passer des examens scolaires.

"Nous nous sommes mis d'accord sur une date de retour et il ne s'est pas présenté. On ne sait rien et on ne sait pas s'il reviendra", explique Miguel Carvalho, son entraîneur.

Un manque d'implication qui pourrait lui coûter cher.