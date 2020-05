La Bundesliga a repris ce samedi, dans des stades vidés de leurs supporters.

Mais ce que l'on retiendra déjà de cette journée de reprise, c'est un énorme raté d'un joueur de Mönchengladbach, qui va probablement faire le tour de la toile et du monde.

La malheureuse victime? Jonas Hoffmann. Heureusement pour l'ailier allemand, son équipe menait 1-3 à Francfort et il ne restait plus que quelques minutes à jouer.

Mais seul face au but suite à une contre-attaque, et alors que tout le monde pensait déjà à célébrer le 4e but des visiteurs, il a péché à la finition en plaçant mal sa frappe. On soulignera aussi le sauvetage miracle du défenseur de Francfort Martin Hinteregger, qui empêchera ce but soi-disant facile.

Pour sa défense, Jonas Hoffmann avait réalisé un assist intelligent sur l'ouverture du score des siens. Il est donc tout pardonné. Mais cela n'empêchera pas son gros raté de faire le buzz...