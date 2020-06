Le premier match de football depuis le mois de mars en Espagne opposera le mercredi 10 juin le Rayo Vallecano à Albacete, qui joueront la seconde période de leur duel interrompu en décembre, a indiqué mercredi la Fédération espagnole de football.

Le match ente le Rayo Vallecano et Albacete avait été interrompu le 15 décembre à la mi-temps à cause de ces chants et insultes contre l'Ukrainien d'Albacete Roman Zozulya, traité de "nazi" par une partie de ses supporters du Rayo.

Le Rayo Vallecano avait alors écopé d'une amende de 18.000 euros et il avait été décidé de jouer la 2e mi-temps à huis clos. Huis clos qui concerne désormais tous les matches, en raison de la pandémie de coronavirus.

A l'arrêt depuis le mois de mars, le football espagnol a reçu le feu vert du gouvernement pour reprendre à partir du 8 mai. La Liga, le championnat de D1, reprendra le 11 juin avec le derby entre le FC et le Betis Séville.