Nos voisins ne veulent prendre aucun risque avec le coronavirus.

Le championnat néerlandais est la première compétition européenne à avoir été officiellement annulée. Selon les premiers échos, la prochaine saison pourrait ne débuter qu'en septembre prochain... à huis clos.

Un huis clos qui pourrait se prolonger autant de temps qu'il faudra avant qu'un vaccin n'ait été découvert, a affirmé le ministre de la santé néerlandais, soit dans un an environ. "Pour la dernière étape (les événements sportifs avec public, NdlR), les événements de masse avec un rayonnement national, nous ne pouvons pas encore dévoiler de date", a ainsi déclaré le ministre De Jonge, "Cela pourrait bien être uniquement quand un vaccin sera disponible et personne ne peut dire combien de temps cela pourra durer. Nous espérons le plus rapidement possible mais un an ou plus est une échéance réelle."

Les fans de football néerlandais risquent de devoir prendre leur mal en patience avant de retourner au stade.