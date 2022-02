En ces temps très difficiles, le football est évidemment secondaire. Cependant, la guerre en Ukraine concerne tous les pans de la société. Et le football n'y échappe pas. Quel est l'avenir sportif des deux pays directement concernés par le conflit actuel ?

Les joueurs fortement touchés: "La situation actuelle me fait peur"

Ce mercredi, Benfica affrontait l'Ajax dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que son pays n'était pas encore sous les bombes, Roman Yaremchuk catapultait une tête dans les filets de Pasveer pour égaliser (2-2). L'ancien gantois a directement enlevé son maillot afin de dévoiler un t-shirt avec l'emblème de son pays. Une réaction ostentatoirement politique qui pourrait lui valoir une sanction de l'UEFA. Après la rencontre, l'attaquant ukrainien a expliqué son geste. "Le club est derrière moi et me soutient" , a déclaré l'équipier de Jan Vertonghen. "Je voulais soutenir mon pays. La situation actuelle me fait peur. Je n'ai pas fait cela sur un coup de tête."

© AFP

D'autres joueurs ukrainiens ont réagi sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Oleksandr Zinchenko. Juste après l'invasion russe, le latéral gauche de Manchester City avait envoyé un message très agressif sur Instagram: "J'espère que tu mourras de la façon la plus douloureuse qui soit, créature" , a-t-il écrit dans une story avec une photo du président Vladimir Poutine. Message qui a été rapidement supprimé par la plateforme (qui possède des règles assez strictes en matière de messages violents) comme l'explique le Daily Mail. Sur une autre photo, le joueur a eu un message moins orienté vers le président russe. "Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays" , écrit le capitaine de l'Ukraine lors du dernier Euro. "Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. (...) Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas! Gloire à l'Ukraine."

Dans une story, il pousse les Russes à prendre parti dans cette guerre. " Chers Russes, êtes-vous satisfaits de vous réveiller dans une Allemagne fasciste ? Tout Russe qui ne s'exprime pas maintenant sera considéré comme un ennemi pour toujours. C'est soit noir soit blanc maintenant." Pour rappel, le joueur de 25 ans avait déjà fui son pays en 2014 lorsque la Russie avait envahi la Crimée. Peu après, Smolov, l'un des visages emblématiques de l'équipe russe affichait son soutien: "Non à la guerre" , écrivait-il simplement avec des drapeaux ukrainiens.

"Voyons combien de temps dure cette folie"

Face à la situation critique, l'Ukraine a choisi très logiquement de suspendre son championnat jusqu'à nouvel ordre. Après une longue trêve habituelle en hiver, la Premier League ukrainienne devait reprendre ses droits ce week-end. "En raison de l'imposition de la loi martiale en Ukraine, le championnat d'Ukraine a été suspendu" , explique la ligue locale dans un communiqué.

Second du championnat ukrainien avec le Dynamo Kiev, Mircea Lucescu a été interrogé par les médias de son pays dont Romania Libera. "Je ne sais pas. J'attends simplement de voir ce qu'il se passe. Tellement de gens sont dans la même situation que nous. Je ne suis pas le plus important des citoyens. Evidemment, nous sommes tous inquiets car personne ne peut prévoir ce qui va se passer par la suite" , a-t-il commencé. "Le ministre de la Jeunesse et des Sports a suspendu toute manifestation sportive pendant 30 jours. Le Parlement a ratifié l'état d'urgence. Force est de constater que nous ne jouons pas encore. Voyons combien de temps dure cette folie" , a-t-il conclu.

Une chose est certaine, une partie des différents étrangers qui évoluent en Ukraine veulent quitter le pays au plus vite. C'est notamment le cas de la colonie brésilienne du Shakhtar Donetsk. "La situation est désespérée. Je vous demande de diffuser cette vidéo afin qu'elle parvienne au gouvernement brésilien. Les frontières sont fermées, les banques aussi, il n'y a pas de carburant, il y aura une pénurie de nourriture, il n'y a pas d'argent. Nous sommes réunis dans l'attente d'un plan pour quitter l’Ukraine", explique Junior Moraes. 13 compatriotes sont présents dans cette vidéo: Dodô, Vitão, Marlon Santos, Ismaily, Maycon, Marcos António, Alan Patrick, David Neres, Dentinho, Tetê, Pedrinho et Fernando du Shakhtar Donetsk, et Vitinho du Dynamo Kiev.

Les barrages du Mondial en question?

Si le football passe évidemment au second plan dans ces deux pays, l'Ukraine et la Russie sont censés jouer leur barrage pour le mondial 2022 au Qatar au mois de mars. La Russie doit affronter la Pologne à domicile tandis que l'Ukraine doit se déplacer en Ecosse. Doit-on réellement maintenir ces matchs dans un contexte aussi tendu? Physiquement et psychologiquement, les joueurs auront-ils l'envie de disputer ces confrontations?

© AFP

Autre question qui se pose: dans ces conditions dramatiques, la finale de Ligue des champions, qui se déroulera à Saint-Petersbourg doit-elle être maintenue à cet endroit? Une réunion d'urgence a été décrétée ce vendredi à 10h au siège de l'UEFA. Le Times annonce qu'une décision interviendra avant ce week-end par rapport à la tenue de cette rencontre qui doit se dérouler le 28 mai prochain. Wembley serait déjà candidat en cas de changement de stade. Le média, toujours très bien informé, estime que l'Union Européenne fait pression pour que la finale soit retirée à la Russie.