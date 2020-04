La Swiss Football League (SFL) espère une reprise à huis clos du championnat suisse, ce qui serait "un signal positif", a indiqué la SFL mercredi sur son site internet.

Le championnat suisse est, comme la grande majorité des compétitions européennes, à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. "Avec la reprise de la compétition avec des matches à huis clos, combinée à un concept de gestion des risques et sous supervision scientifique, le football d'élite souhaite envoyer un signal positif en vue d'un retour à la normalité le plus rapidement que possible", explique la Swiss Football League. "Dans une première phase, cette perspective semble être le seul moyen viable de sauver le football professionnel en Suisse dans sa forme actuelle tout en respectant les exigences importantes en matière de protection des joueurs et de la population". La SFL a élaboré, en collaboration avec l'Institut des maladies infectieuses de l'Université de Berne (IFIK), un concept détaillé qui a été transmis à l'Office Fédéral du sport. Il contient des scénarios possibles pour la reprise des entraînements ainsi que de l'organisation de matches à huis clos et doit servir de base à une décision des autorités concernant le football professionnel. "Le concept de la SFL comprend explicitement des scénarios pour l'avenir du football suisse d'élite", écrit la SFL. "Simultanément, il devrait servir de modèle et de signal pour l'ensemble du sport suisse, c'est pourquoi il a été soumis à l'Office fédéral du sport (OFSPO) la semaine dernière. Les documents détaillés de la SFL fournissent la base à un 'concept global du sport', lequel doit montrer comment les entraînements, les compétitions et la pratique du sport de loisirs pourront de nouveau avoir lieu dans le respect des mesures de protection en vigueur".