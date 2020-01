Le gardien des Verts a vécu une soirée cauchemardesque mais a pu compter sur le soutien des ses proches.

Jessy Moulin, gardien remplaçant du côté de Saint-Etienne a pu enfiler ses gants pour la sixième fois de la saison en Coupe de la Ligue face au PSG. Mais pas certain que le Français de 33 ans ait vécu une grande soirée. Opposé à la bande à Kylian Mbappé et Neymar, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée des Verts au Parc des Princes. Le pauvre Moulin a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à six reprises et a même été l'auteur malheureux d'un but gag sur le troisième goal inscrit par les Parisiens.

Une soirée cauchemardesque pour le gardien qui a pu trouver du réconfort auprès de ses proches une fois de retour dans la capitale de la Loire. Rentré dans la nuit, il a pu trouver un petit mot laissé par son petit garçon : "Tu es le meilleur des papas. On t'aime fort, tu as fait de ton mieux. (...) Tu a été le meilleur à mes yeux."

Un beau message que Jessy Moulin s'est empressé de partager sur les réseaux sociaux