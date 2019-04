La seconde période de la rencontre de Championship (D2 anglaise) entre Leeds United et Aston Villa a donné lieu à une scène rare et pleine de fair play.

Le coach de Leeds, Marcelo Bielsa, a en effet tout simplement demandé à ses joueurs de laisser marquer l'adversaire.

A la 72e minute de jeu, le Villan Kodjia se retrouve au sol. Alors que ses coéquipiers demandent de sortir le ballon afin de permettre aux soigneurs d'intervenir, les joueurs de Leeds profitent de la passivité adverse pour ouvrir le score (1-0).

Dans la foulée, Bielsa exhorte ses joueurs de laisser Villa égaliser. Tous s'exécutent à l'exception de Jansson, qui tente vainement d'arrêter la facile progression des attaquants londoniens. Heureusement, cette réticence ne porte pas à conséquence et ne gâche pas la jolie marque de fair play et de classe du coach argentin: Albert Adomah plante sans doute le but le plus simple de sa vie et porte le score à 1-1. Ce sera aussi le score final de la rencontre.