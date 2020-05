Le Secrétaire britannique à la culture Oliver Dowden a déclaré jeudi que le gouvernement "ouvrait la porte" à la reprise du championnat de football de Premier League au mois de juin.

Dowden a rencontré des représentants de la Fédération anglaise de football, de la Premier League et de la Ligue anglaise de football et a ajouté que les plans retravaillés pour la reprise du sport étaient "positifs". Tout le football en Angleterre a été mis à l'arrêt depuis le 13 mars en raison l'épidémie de coronavirus, avec neuf journées de Premier League à jouer pour conclure la saison.

La Premier League envisage de reprendre les matchs à huis clos à partir du 12 juin dans un plan qu'ils ont appelé "Project Restart" (projet de redémarrage).

"Nous avons tous convenu que nous n'irons de l'avant que si cela est sûr et la santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs et du personnel passent avant tout", a précisé Dowden.

"Il appartient maintenant aux autorités du football de convenir et de finaliser les détails de leurs plans, et il existe une bonne volonté combinée pour y parvenir, pour leurs fans, la communauté du football et la nation dans son ensemble".

Il a été débattu que les matchs devraient reprendre d'ici au 30 juin au plus tard pour éviter les litiges concernant les contrats des joueurs arrivés à expiration.

La Premier League a annoncé jeudi que les joueurs et les clubs ont jusqu'au 23 juin pour convenir de la prolongation des contrats qui permettront de mener à bonne fin la saison 2019-20 perturbée.

"Les joueurs peuvent prolonger leur contrat au-delà du 30 juin jusqu'à la fin de la saison 2019-20, mais ce doit être accepté par les deux parties", a déclaré le Directeur exécutif de la Premier League, Richard Masters.

La prochaine réunion de la Premier League pour poursuivre les discussions sur le "Project Restart" est prévue lundi prochain.