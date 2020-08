L'effectif devrait être considérablement bouleversé, même si cela dépendra en partie de la direction qui sera à la tête du club dans les prochaines semaines. Or, pour le moment, l'avenir de Bartomeu reste flou car on évoque de plus en plus des élections anticipées.

En l'état actuel des choses toutefois, les Catalans sont prêts à écouter les offres pour tous les joueurs, selon le quotidien Sport. En priorité, le club aimerait se débarrasser d'éléments comme Junior Firpo, Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Arturo Vidal et Dembélé. Seuls quatre éléments sont jugés intouchables. Il s'agit de Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong et bien sûr Lionel Messi.

L'opération nettoyage de ce noyau s'annonce toutefois difficile: ce sont pour beaucoup des joueurs en fin de carrière, qui touchent des salaires astronomiques, et donc difficiles à vendre.

Même si Sport ne les mentionne pas, on peut aussi imaginer que des jeunes de la Masia comme Ansu Fati ou Riqui Puig, rares satisfactions de la saison, ne seront pas concernés par cette vague de départs annoncée.

Les premières rumeurs n'ont en tout cas pas tardé, puisque la chaîne de télévision uruguayenne Europe de Teledoce faisait état dimanche d'un intérêt de l'Ajax pour Luis Suarez, dont le contrat arrivé à échéance en 2021. Quoi qu'il arrive, l'été sera chaud en Catalogne...