La situation était devenue invivable. Invaincu jusque fin septembre, Ronald Koeman n'aura pas survécu à un mois d'octobre catastrophique. Avec trois défaites en Liga contre l'Atletico, le Real et l'humiliation face à Vallecano ce mercredi, conjuguées à un bilan de 3/9 en Ligue des Champions, Ronald Koeman a pris la porte.

Problème: limoger quelqu'un a un coût. Et celui du Batave est très onéreux comme nous l'explique El Pais. En effet, le Barça va devoir sortir un chèque compris entre 12 et 14 millions d'euros pour se débarrasser de l'ancienne idole du Camp Nou.

En plus de cela, Koeman disposait également d'une clause dans son contrat. L'entraîneur toucherait une prime de 6 millions d'euros s'il n'était pas prolongé pour une troisième saison consécutive. Cette prime a été négociée afin de compenser le fait que le Néerlandais ait quitté son poste de sélectionneur à l'époque.

D'autant plus que le journal espagnol annonce que les Catalans n'ont toujours pas terminé de payer les indemnités pour... Quique Sentien, le coach précédent. "En pleine ruine financière, le Barça va devoir se trouver un entraîneur pas cher et au service du club, comme Koeman l'a fait en son temps. La différence, c'est que c'est maintenant Laporta qui dirige et non Bartomeu", conclut le quotidien.