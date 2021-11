Ce dimanche, Metz affrontait Saint-Etienne dans une rencontre de mal classé. Ce qui n'empêche pas certains joueurs d'avoir des véritables coups de génie. Demandez donc à Wahbi Khazri. Alors que son équipe est menée 1-0, il s'empare du cuire dans sa surface. S'avance de quelques mètres et tente un lob de... 68 mètres ! Grâce à cette inspiration de génie, il marque ainsi le but le plus lointain en Ligue 1 depuis que Opta compile toutes ses données.