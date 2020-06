Le club de football du Lokomotiv Moscou a annoncé mercredi avoir placé ses joueurs et son staff technique en quarantaine au centre d'entraînement du club, décision prise en raison de la hausse des cas de coronavirus dans le football russe.

"L'équipe a pris cette décision en raison de l'augmentation des cas d'infections au coronavirus en Premier League russe", a annoncé l'actuel second du championnat russe de football dans un communiqué.

Jusqu'à nouvel ordre, tout l'effectif professionnel du Lokomotiv résidera donc à Bakovka, le centre d'entraînement du club au sud-ouest de la capitale russe.

"On se bat pour les premières places et la Ligue des Champions (...) On ne peut pas se permettre de prendre de risque", a déclaré le capitaine et gardien brésilien du club, Guilherme, cité dans le communiqué.

Le championnat russe de football a repris le 19 juin mais a été perturbé par la pandémie de coronavirus. Tout l'effectif de Rostov a été placé en quarantaine après le test positif de six joueurs, forçant le club à envoyer son équipe jeune jouer à Sotchi.

Trois joueurs du Dinamo Moscou ont aussi été testés positifs et le match du club contre Krasnodar reporté.

En mai, cinq cas d'infection au coronavirus avaient été détectés au Lokomotiv, concernant notamment le Péruvien Jefferson Farfan.

Le Lokomotiv Moscou est 2e du championnat, neuf points derrière le leader, le Zenit Saint-Pétersbourg.