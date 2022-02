Menés au score après moins de dix minutes de jeu grâce à un but de Yannick Carrasco , le FC Barcelone est très bien revenu dans la rencontre lors du choc face à l'Atletico Madrid.

Moins de deux minutes après le but d'ouverture, les Blaugranas ont égalisé grâce à un super but de Jordi Alba. Après un ballon mal dégagé par la défense madrilène, Dani Alvès a récupéré le cuir sur le côté droit, aux abords du grand rectangle. Plutôt que de remettre dans le paquet, l'arrière latéral a vu son compère Alba seul de l'autre côté et lui a fait la passe. L'international espagnol ne s'est pas posé de question et a repris le ballon en un temps. Bien lui en a pris puisque sa reprise de volée a fini dans la lucarne opposée d'un Jan Oblak complètement médusé sur cette action.