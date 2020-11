COPENHAGUE 09/11 (AFP/BELGA)

Le match amical de football prévu mercredi à Copenhague entre le Danemark et la Suède sera privé de tous les internationaux évoluant en Premier League, du fait des restrictions britanniques prises après une mutation potentiellement problématique du coronavirus chez les visons au Danemark.

"Nous avons sept joueurs qui doivent rester en Angleterre et nous en avons appelé neuf autres pour le match contre la Suède", a expliqué lundi la fédération danoise de football (DBU) à l'AFP.

La fédération suédoise avait elle aussi annoncé dimanche que cinq de ses internationaux seraient dans l'impossibilité de participer à la rencontre, pour les mêmes raisons.

Samedi, Londres a annoncé que les personnes en provenance du Danemark qui entraient sur son territoire seraient obligées de se placer en isolement. Côté danois, Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) et Pierre-Emile Højbjerg (Tottenhamn) seront absents.

Côté suédois, Victor Lindelöf (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) seront privés de sélection, tout comme Filip Helander, qui joue aux Glasgow Rangers en Écosse.

"Si les joueurs doivent observer une quarantaine de plus de cinq jours après le rassemblement de l'équipe, il n'y a pas d'obligation des clubs de libérer les joueurs", a précisé la fédération suédoise dans un communiqué. En revanche, "les clubs libèrent les joueurs pour les deux autres matches, contre la Croatie et la France", les 14 et 17 novembre, est-il précisé.

La décision britannique suivait l'annonce, par Copenhague la semaine dernière, de l'identification d'une mutation problématique du coronavirus provenant des visons, qui pourrait menacer l'efficacité d'un futur vaccin et avait été détectée chez douze cas humains remontant à septembre.

Après son match amical contre la Suède, le Danemark reçoit l'Islande dimanche en Ligue des Nations avant d'affronter les Diables Rouges à Louvain le 18 novembre, toujours en Ligue des Nations. "Il est crucial que nous puissions aligner notre sélection nationale la plus solide possible pour les matches décisifs de la Ligue des Nations contre l'Islande et la Belgique", a insisté le sélectionneur Kasper Hjulmand dans un communiqué de la fédération danoise.